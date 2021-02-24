На белорусском портале опубликована статья о Ходжалинском геноциде

БАКУ/Trend/ - В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР расквартированного в городе Ханкенди , осуществили захват азербайджанского города Ходжалы

Штурму города предшествовал массированный артиллерийский обстрел из орудий и тяжелой военной техники. Население, оставшееся в городе, примерно около 2500 человек, вынуждено было покинуть свои дома в направлении азербайджанского города Агдам с надеждой спастись. Результаты бойни были трагическими - 613 человек убиты (детей – 63, женщин – 106, стариков – 70), 150 человек без вести пропало, 8 семей уничтожены полностью, 487 человек стали инвалидами, 1275 человек были взяты в заложники, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного родителя.

Об этом говорится в статье посла Азербайджана в Беларуси Лятифа Гандилова, опубликованной на информационном портале этой страны belprauda.com.

Посол отметил, что действия армян и их сообщников, участвовавших в трагедии Ходжалы, были грубым нарушением прав человека, циничным игнорированием международного права, Женевской конвенции, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Декларации прав ребенка, Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов и других актов международного права.

В течение последних нескольких лет международное сообщество проделало серьезные шаги для признания геноцида в Ходжалы. На сегодняшний день законодательные органы Боснии и Герцеговины, Колумбии, Чешской Республики, Индонезии, Гондураса, Иордании, Мексики, Пакистана, Панамы, Перу, Румынии, Судана, Джибути, Гватемалы, Парагвая, Словении и Шотландии, а также двадцать четыре штата Соединенных Штатов Америки приняли законодательные акты о признании событий в Ходжалы геноцидом, совершенным против азербайджанского населения. Организация исламского сотрудничества (ОИС) приняла резолюцию, признающую Ходжалинскую резню геноцидом. Организация по наблюдению за соблюдением прав человека (Human Rights Watch) квалифицирует произошедшее как «массовое убийство.

В статье разъясняются причины Ходжалинских событий, двойственная позиция международного сообщества и ситуация после 10 ноября 2020 года.