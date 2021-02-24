Депутаты Милли Меджлиса проводят работу по донесению правды о Ходжалинском геноциде

БАКУ /Trend/ - Во время зарубежных поездок, на мероприятиях международных организаций, а также на онлайн конференциях в связи с пандемией депутаты Милли Меджлиса проводят целенаправленную работу по донесению до мировой общественности правды об Азербайджане, в том числе о Ходжалинском геноциде, сообщает в среду Trend со ссылкой на отдел по прессе и связям с общественностью парламента.

С этой целью полноценно и эффективно используются возможности Рабочих групп Милли Меджлиса по связям с парламентами зарубежных стран.

В преддверии 29-й годовщины трагедии в Ходжалы руководители и члены Рабочих групп предоставляют коллегам информацию о Ходжалинском геноциде, призывают их выразить справедливую позицию по отношению к этому кровавому преступлению. В онлайн-встречах, проводимых в связи с этим в последние дни с группами межпарламентской дружбы Иордании, Мексики, Израиля, Перу, Мексики, Афганистана, Эстонии, Индонезии, Боснии и Герцеговины и других стран, на передний план была выдвинута тема Ходжалинского геноцида. Целью является донесение правды об этом геноциде общественности еще большого числа стран для того, чтобы национальные парламенты выразили справедливое отношение и дали правовую и политическую оценку трагедии.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Восемь семей были уничтожены полностью, 487 человек, включая 76 детей, были ранены, 1275 человек были взяты в заложники. О судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)