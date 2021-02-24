Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проводит заседание
БАКУ /Trend/ - Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проводит заседание, сообщает в среду Trend.
На заседании рассматриваются обращения о помиловании.
Отметим, что Комиссия уже провела два заседания и рассмотрела более 200 поступивших обращений.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
"Умные" услуги на освобожденных территориях Азербайджана реализуются за счет мобильной и фиксированной связи - минсвязи
Авиаудары Су-25 и боевых вертолётов по армянским ВС в ходе Отечественной войны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)