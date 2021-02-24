Главы МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с участием главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова 23 февраля 2021 года в турецкой Анкаре состоялась пятая трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, стороны утвердили приверженность заявлениям, принятым по итогам трехсторонних встреч 26 мая 2014 года в Баку, 29 января 2015 года в Ашхабаде, 28 августа 2015 года в Анталье и 19 июля 2017 года в Баку.

Подтвердили взаимное уважение и безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности государств-участников в пределах их международно признанных границ.

Подчеркнули свои взгляды на создание всеобъемлющего пространства мира, стабильности и общего процветания и приняли важность использования трехстороннего механизма Туркменистан-Турция-Азербайджан для расширения перспектив многостороннего сотрудничества

Отметили важность продолжительного сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), Организации исламского сотрудничества (ОИС), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Турецкого совета, Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Международной организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и других соответствующих региональных и международных организаций, а также таких форумов, как "Стамбульский процесс - Сердце Азии".

Подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма, сепаратизма, экстремизма и дискриминации, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, торговлей оружием и людьми, преступлениями против культурного и исторического наследия, киберпреступностью и нелегальной миграцией.

В данном контексте подчеркнули важность решения Организации исламского сотрудничества отмечать 15 марта как "Международный день солидарности против исламофобии" и согласились поддержать все международные усилия в этом направлении.

Подчеркнули крайнюю важность трехстороннего саммита глав государств, который состоится в Туркменистане.

Отметили важность укрепления трехстороннего экономического сотрудничества, а также правовой основы для экономического сотрудничества между государствами-участниками.

Решили поддержать дальнейшее развитие сотрудничества за счет укрепления торгово-экономического сотрудничества, используя существующий потенциал для стимулирования инвестиций, а также путем реализации совместных проектов и программ в сфере таможни, энергетики, транспорта, телекоммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, культуры, туризма и охраны окружающей среды.

Отметили важность продолжения существующего сотрудничества между малыми и средними предприятиями трех стран.

Решили продолжить и укрепить свою солидарность в борьбе с пандемией COVID-19, включая поставку в рамках возможностей вакцин против коронавируса.

В целях снижения негативных последствий пандемии COVID-19, в частности в сфере международных путешествий, торговли и транспорта, подтвердили приверженность сотрудничеству и координации в предотвращении пандемии и управлении ее воздействия на социальную и экономическую деятельность.

Подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества для реализации новых проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры и повышением транзитного потенциала.

Отметили значительные усилия, предпринятые для усиления транзитного потенциала стран, в том числе Транскаспийского транспортного коридора Восток-Запад, и в этой связи подчеркнули важность эффективной работы морского транспорта между портами Туркменбаши (Туркменистан) и Алят (Азербайджан).

Подчеркнули ключевую роль проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в обеспечении конкурентоспособных перевозок между Азией и Европой как части современного Шелкового пути и приветствовали подготовку к пассажирским перевозкам по железной дороге БТК.

Приветствовали вступление в силу Соглашения о транзите и сотрудничестве в области транспорта (Lapis Lazuli), которое направлено на развитие торговых отношений за счет упрощения перевозок и транзита и представляет собой новое измерение региональных отношений.

Подчеркнули важность модернизации существующей инфраструктуры и создания благоприятных условий для развития регионального транспорта и торговли.

Отметили важность расширения сотрудничества для обеспечения региональных связей в области транспорта и энергетики, учитывая вклад инфраструктурных проектов в процветание и стабильность Каспийского региона.

Подчеркнули важность энергетического партнерства между тремя странами и подтвердили свою поддержку энергетическим проектам, направленным на увеличение поставок природного газа из Азербайджана и источников энергии из Туркменистана в Турцию и остальную часть Европы.

Приветствовали подписание Азербайджаном и Туркменистаном Меморандума о совместной разведке и разработке в Каспийском море углеводородного месторождения, названного "Достлуг". В связи с этим, с целью повысить энергетическую безопасность Турции и остальной Европы, а также внести вклад в экономическое развитие и процветание Азербайджана и Туркменистана, выразили готовность к созданию совместных проектов по разработке и поставке углеводородных ресурсов.

Подчеркнули важность развития будущего сотрудничества в области образования, науки, культуры и других гуманитарных областях на основе общего наследия трех стран.

Отметили важность проведения регулярных трехсторонних встреч для политического диалога, устойчивого сотрудничества и координации по региональным и глобальным вопросам.

Договорились провести следующую встречу в Туркменистане, дата которой будет согласована по дипломатическим каналам.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)