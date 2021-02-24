На заседании Комиссии по вопросам помилования Азербайджана рассмотрено свыше 150 обращений
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как сообщает в среду Trend, на заседании было рассмотрено свыше 150 обращений.
Отметим, что ранее было проведено два заседания Комиссии и было рассмотрено свыше 200 обращений.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и комиссара по политике соседства и расширения ЕС
Признавая применение ракеты "Искандер" против Азербайджана, Армения, по сути, признается в военных преступлениях – депутат
Абдулла Шаиг – он был не только первым детским писателем Азербайджана: интересные факты из жизни (ФОТО)
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО)
Проект «Центральноазиатская инициатива по пустыням» Туркменистана объявляет тендер на закупку мотоциклов
Решительная поддержка справедливого дела Азербайджана - Международный центр Гянджеви не промолчал о преступлениях Армении
Главы МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи (ФОТО)
Cizgi by Gulnara Khalilova будет представлен на Международной неделе моды в США с участием 135 стран (ВИДЕО)
"Умные" услуги на освобожденных территориях Азербайджана реализуются за счет мобильной и фиксированной связи - минсвязи
Авиаудары Су-25 и боевых вертолётов по армянским ВС в ходе Отечественной войны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)