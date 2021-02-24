На заседании Комиссии по вопросам помилования Азербайджана рассмотрено свыше 150 обращений

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, на заседании было рассмотрено свыше 150 обращений.

Отметим, что ранее было проведено два заседания Комиссии и было рассмотрено свыше 200 обращений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)