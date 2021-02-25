Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие отношения в настоящее время находятся на самом высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкие отношения в настоящее время находятся на самом высоком уровне.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, адресованном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его дня рождения.

"Пройдя путь значительного социально-экономического и научного прогресса, всестороннего развития, сегодня Турецкая Республика превратилась в силовой центр в мировом масштабе, проводящий независимую политику. Несомненно, все эти завоеванные успехи являются непосредственно результатом Вашей напряженной деятельности как выдающегося государственного деятеля.

С чувством гордости можем отметить, что основанные на принципе «одна нация, два государства» азербайджано-турецкие отношения, исходящие из воли наших народов, которые связаны друг с другом неразрывными узами, в настоящее время находятся на самом высоком уровне", - отметил глава государства.