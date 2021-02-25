В Баку прошла встреча между главой МИД Азербайджана и гендиректором Организации пограничных работ Пакистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 25 февраля принял делегацию во главе с Генеральным директором Организации пограничных работ Пакистана генерал-майором Кямалом Азфаром.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поприветствовал делегацию, с удовлетворением отметил наличие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

Было подчеркнуто, что постоянная поддержка Пакистаном справедливой позиции Азербайджана, основанной на международном праве, высоко ценится азербайджанским государством и народом. Также было отмечено, что встречи в ходе визита делегации и поездки на освобожденные территории создают хорошую возможность для ознакомления с ситуацией в регионе. Была выражена уверенность в том, что этот визит внесет позитивный вклад в развитие отношений между двумя странами.

Генеральный директор Организации пограничных работ Пакистана генерал-майор Кямал Азфар поблагодарил министра Джейхуна Байрамова за искренний прием и еще раз поздравил государство и народ Азербайджана с Победой в Отечественной войне. Он выразил сожаление в связи с масштабными разрушениями, свидетелем которых стал во время посещения освобожденных районов Азербайджана, и подчеркнул, что, несмотря на это, испытывает чувство гордости в связи с освобождением этих территорий.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития двусторонних отношений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)