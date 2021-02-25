Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном по месторождению "Достлуг"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море".

Согласно документу, утвержден Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море, подписанный 21 января 2021 года в городе Ашгабад.