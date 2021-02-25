Президент Ильхам Алиев: В Армении близким людей, погибших в войне, не то что дома, даже хижины не предоставляют

БАКУ/Trend/ - В Армении близким людей, погибших в войне, не то что дома, даже хижины не предоставляют.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с членами семей шехидов и инвалидами войны.

«Государство делает все возможное для семей шехидов, инвалидов войны. Моя политика в этой области однозначна. В последние 17 лет я неоднократно встречался с семьями шехидов на различных мероприятиях. На сегодняшний день около 9200 семей шехидов, инвалидов войны обеспечены государством квартирами. Только в прошлом году было предоставлено 1572 квартиры. В этом году будет предоставлено около 3 тысяч квартир. Таким образом, до конца нынешнего года проживающим в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе семьям наших сынов, ставших шехидами как в Первой, так и во Второй Карабахской войне, будут предоставлены квартиры. То есть, до конца нынешнего года мы полностью выполним эту программу в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Продолжается строительство зданий, индивидуальных домов для семей шехидов, проживающих в других городах и районах. Уверен, что в ближайшее время эта программа будет полностью выполнена. Должен также сообщить, что инвалидам войны предоставлено около 7200 легковых автомобилей.

Перечисляя эти цифры, я хочу еще раз отметить заботу государства о людях данной категории. Хочу сказать, что Азербайджан и в этой сфере занимает одно из самых передовых мест в мировом масштабе. В мире было много войн и потерь. Если мы взглянем на не очень далекую историю, то увидим, что к близким людей, погибших в войнах в различных странах, никогда не проявлялось столько внимания и заботы, как у нас. Должен также отметить, что в армянской армии тоже были потери, и во Второй Карабахской войне звучали различные цифры, по имеющимся у нас данным, уничтожены примерно 6-7 тысяч оккупантов. Ни одной из их семей армянское государство не оказало никакой помощи. В Армении вообще нет такой программы, как у нас. Близким людей, погибших в войне, не то что дома, даже хижины не предоставляют. Все познается в сравнении. Наша политика в этой области однозначна. Эта политика опирается на моральные нормы. Близкие людей, отдавших жизнь за Родину, и впредь будут окружены заботой и вниманием государства. В последние годы налицо повышение размеров пособий, пенсий. Азербайджанское государство и впредь будет продолжать эту политику»,- отметил Президент Ильхам Алиев.