Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство и я, как Президент, всегда будем рядом с членами семей шехидов и инвалидами войны

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское государство и я, как Президент, всегда будем рядом с вами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с членами семей шехидов и инвалидами войны.

«Еще раз хочу сказать: мы одержали эту победу ценой крови наших шехидов. Шехиды вечно живут и будут жить в наших сердцах. Да ниспошлет Аллах вам терпения. Вы – отцы и матери вырастили для нашего народа и государства прекрасных людей. Жизнь их была непродолжительной, но они ушли в вечность, они навечно вписали свои имена в славную историю азербайджанского народа.

Хочу выразить вам свое уважение. Хочу сказать, что Азербайджанское государство и я, как Президент, всегда будем рядом с вами»,- сказал глава государства.