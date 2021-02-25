ОБСЕ готова к развертыванию посреднических миссий на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - ОБСЕ по-прежнему готова к развертыванию посреднических миссий для обеспечения устойчивого мира в нагорно-карабахском регионе.

Об этом, как передает Trend, заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Питер Лорд Баунесс во время 20-го зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Он также отметил, что ОБСЕ готова принять активное участие в обеспечении прочного мира на освобожденных территориях Азербайджана.

(Редактор: Надир Насиров)