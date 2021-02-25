Разрушения в Агдаме производят страшное впечатление - грузинский журналист

АГДАМ/Trend/ - В Агдаме не сохранилось ни одного дома. Десятки километров сёл разрушены.

Об этом сказал Trend побывавший в Агдаме грузинский журналист Георгий Саларидзе.

«На этих территориях я бывал со своим отцом в середине 80-х годов прошлого века. Это был цветущий край. Я очень удручен тем, что увидел сейчас. Это просто кошмар.

Такого города, как Агдам, который во времена Советского Союза знали многие, просто нету. Это производит страшное впечатление, и больше всего я не могу понять, для чего это было сделано. Для меня это загадка», - подытожил Георгий Саларидзе.

(Редактор: Наталья Кочнева)