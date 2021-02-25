Действующий председатель ОБСЕ надеется в ближайшее время посетить Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде надеется в ближайшее время посетить Азербайджан и Армению.

Об этом она заявила во время 20-го зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает в четверг Trend.

Линде добавила, что во время визита она планирует ознакомиться с ситуацией в регионе после Второй карабахской войны.

(Текст: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)