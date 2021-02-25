Глава МИД Азербайджана встретился с послом Израиля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 25 февраля принял посла Израиля Джорджа Дика.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, а также вопросам, связанным с реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Стороны также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)