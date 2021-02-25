Президент Ильхам Алиев: Продолжается процесс модернизации азербайджанских городов

БАКУ/Trend/ -Продолжается процесс модернизации азербайджанских городов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с генеральным исполнительным директором компании Signify (прежнее название Phillips Lighting) Эриком Рондолатом и другими представителями руководства компании.

«Весьма рад очень успешному продолжению сотрудничества между вашей компанией и партнерами в Азербайджане. Как мы договорились в Давосе, вы реализуете в нашей стране очень важные проекты. Мы выполняем все обсужденные и согласованные вопросы. Недавно мне сообщили об успешном продолжении проекта освещения улиц в Баку, Сумгайыте и Шамахе, хороших результатах, высоком уровне экономии электроэнергии. Это очень важно, потому что, как мы уже обсуждали в прошлый раз, продолжается процесс модернизации азербайджанских городов. Поэтому, как вы помните, мы приняли решение уделить основное внимание неосвещаемым бакинским улицам. Вы полностью взяли на себя проект в Сумгайыте, а также в Шамахе. Уверен, что таких городов будет больше, потому что мы уже видим хорошие результаты. Мы уже видим эффективность. Как мы обсуждали в прошлый раз, эти технологии мы можем использовать не только в секторе освещения улиц, но и в других секторах - особенно в период, когда Азербайджан после освободительной войны уже приступил к реконструкции освобожденных территорий, где все разрушено. Как я неоднократно говорил, мы планируем создать на этих территориях самую современную инфраструктуру, в том числе систему «умные города», «умные села». Процесс уже начался. Поэтому появится хорошая возможность для сотрудничества между нашими соответствующими структурами и международными компаниями. Так что я с нетерпением ожидаю продолжения сотрудничества и, надеюсь, сдачи в самое ближайшее время первого проекта. Это станет очень хорошим показателем нашего сотрудничества. Еще раз хочу подчеркнуть значение Давосской встречи не только с точки зрения обсуждений и развития новых идей, но и налаживания контактов. Очень рад вновь видеть вас»,- сказал Президент Ильхам Алиев.