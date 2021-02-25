Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии предоставления семьям шехидов и инвалидам войны квартир в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии предоставления семьям шехидов и инвалидам войны квартир в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана.

Как сообщает Trend, глава государства ознакомился с условиями, созданными в комплексе.

Было сообщено, что на территории комплекса построено 30 девятиэтажных зданий. Комплекс, состоящий в целом из 1512 квартир, оснащен всей необходимой социальной инфраструктурой. На территории построены школа, детский сад, клуб-общинный центр. Согласно программам, утвержденным Распоряжением, подписанным главой государства в январе этого года, в 2021-2025 годах более 11 тысяч семей шехидов и инвалидов войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут обеспечены квартирами и индивидуальными домами.

После ознакомления с комплексом Президент Ильхам Алиев встретился с членами семей шехидов и инвалидами войны.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Сегодня в бакинском поселке Рамана сдается новый жилой комплекс для семей шехидов и инвалидов войны. Поздравляю вас по этому случаю. Здесь построено тридцать зданий. Все они построены на современном уровне, с высоким качеством, квартиры очень просторные и светлые. Построены детский сад, школа на 1200 ученических мест. То есть, есть все возможности для проживания, и я сердечно поздравляю вас по этому случаю. После войны прошло всего три с половиной месяца, а для семей шехидов и инвалидов войны уже построен и сдан такой прекрасный жилой комплекс, городок.

Одновременно сегодня в поселке Шаган состоялось открытие после капитального ремонта реабилитационного центра. Там ежегодно будут проходить лечение, реабилитацию, восстанавливать здоровье тысячи гази. Кроме того, для гази, потерявших во время войны руку, ногу, заказаны самые современные протезы. Как мне сообщили сегодня, этими протезами будут обеспечены более 300 наших гази. Несколько наших гази, уже потерявших ноги, обеспечены этими протезами и смогли вернуться к нормальной жизни. Эти протезы являются продукцией ведущих компаний мира, это – самые современные протезы. Они позволят нашим гази вернуться к нормальной жизни.

Государство делает все возможное для семей шехидов, инвалидов войны. Моя политика в этой области однозначна. В последние 17 лет я неоднократно встречался с семьями шехидов на различных мероприятиях. На сегодняшний день около 9200 семей шехидов, инвалидов войны обеспечены государством квартирами. Только в прошлом году было предоставлено 1572 квартиры. В этом году будет предоставлено около 3 тысяч квартир. Таким образом, до конца нынешнего года проживающим в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе семьям наших сынов, ставших шехидами как в Первой, так и во Второй Карабахской войне, будут предоставлены квартиры. То есть, до конца нынешнего года мы полностью выполним эту программу в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Продолжается строительство зданий, индивидуальных домов для семей шехидов, проживающих в других городах и районах. Уверен, что в ближайшее время эта программа будет полностью выполнена. Должен также сообщить, что инвалидам войны предоставлено около 7200 легковых автомобилей.

Перечисляя эти цифры, я хочу еще раз отметить заботу государства о людях данной категории. Хочу сказать, что Азербайджан и в этой сфере занимает одно из самых передовых мест в мировом масштабе. В мире было много войн и потерь. Если мы взглянем на не очень далекую историю, то увидим, что к близким людей, погибших в войнах в различных странах, никогда не проявлялось столько внимания и заботы, как у нас. Должен также отметить, что в армянской армии тоже были потери, и во Второй Карабахской войне звучали различные цифры, по имеющимся у нас данным, уничтожены примерно 6-7 тысяч оккупантов. Ни одной из их семей армянское государство не оказало никакой помощи. В Армении вообще нет такой программы, как у нас. Близким людей, погибших в войне, не то что дома, даже хижины не предоставляют. Все познается в сравнении. Наша политика в этой области однозначна. Эта политика опирается на моральные нормы. Близкие людей, отдавших жизнь за Родину, и впредь будут окружены заботой и вниманием государства. В последние годы налицо повышение размеров пособий, пенсий. Азербайджанское государство и впредь будет продолжать эту политику.

Во Второй Карабахской войне у нас было около 3 тысяч шехидов. В их числе я имею в виду также и гражданских лиц. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Да ниспошлет Аллах вам, их близким терпения. Мы склоняем головы перед памятью шехидов. Должен отметить, что кровь наших шехидов не осталась на земле. Мы отомстили за шехидов и Первой, и Второй Карабахской войны. Отомстили врагу, восстановили территориальную целостность, и светлая память шехидов всегда будет жить в наших сердцах.

В Первой Карабахской войне у нас было более 12 тысяч шехидов, около 4 тысяч военнослужащих пропали без вести, наши потери составили примерно 16 тысяч, а земли оказались под оккупацией. Во Второй Карабахской войне число шехидов по масштабам войны – очень незначительные. Конечно, память каждого шехида дорога нам. Жизнь каждого человека бесценна. Но если учесть, что велась широкомасштабная война и с первых дней контрнаступательная операция по существу превратилась в наступательную операцию, учитывая укрепления, которые армяне строили на протяжении тридцати лет, пять-шесть линий оборонительных укреплений и рельеф данного региона, то с полной уверенностью можем сказать, что мы добились желаемого с малыми потерями. Даже военные эксперты ведущих стран мира удивляются тому, что мы освободили наши земли от оккупантов ценой таких малых потерь. Почему? Потому что при планировании всех операций одним из важнейших факторов были малые потери. При ежедневном планировании операций этот фактор был на переднем плане.

Война не бывает без потерь. Наша война была освободительной, справедливой войной. Армения вела захватническую войну. Правда и справедливость на нашей стороне. Поэтому наши военнослужащие, возвысившись на вершину шехидства, с честью выполнили свой гражданский долг перед Родиной. Тысячи наших военнослужащих были награждены высокими государственными орденами и медалями. Их героизм, отвага, самоотверженность должны стать примером для каждого азербайджанца, должны быть и будут примером для молодого поколения.

Мы восстановили справедливость, вернули земли, тридцать лет находившиеся под оккупацией, и продемонстрировали силу нашего государства и народа. С первого дня войны преимущество было на нашей стороне. Враг, можно сказать, пребывал в панике, истерике. В армянской армии, по их собственному признанию, было более 10 тысяч дезертиров. Сегодня армянское государство не знает, как судить этих дезертиров, потому что это тоже может привести к большим проблемам. В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Хотя в Первой Карабахской войне дезертиры были.

В Первой Карабахской войне наши отважные сыны проявили отвагу. Однако в то время люди, возглавлявшие Азербайджан, не смогли принять надлежащих мер. В частности, сдача в период тандема НФА-Мусават Шуши, Лачина, Кяльбаджара врагу была большим предательством и фактически предопределила дальнейший ход войны, потому что между Арменией и Нагорным Карабахом была создана географическая связь, после чего армяне получили очень большое преимущество для оккупации других земель.

В то время оборона наших регионов фактически, можно сказать, была отдана на волю сил самообороны. Регулярной армии не было. Не были даже приняты необходимые меры для вывода людей из Кяльбаджара, Лачина, поэтому имелись большие потери среди населения. Завтра – 29-я годовщина Ходжалинского геноцида. Ходжалинский геноцид – это преступление против человечности. Это преступление совершило армянское государство. Во Второй Карабахской войне мы также отомстили за жертв Ходжалы.

Конечно, все эти годы мы готовились к войне. И не скрывали этого, потому что наши земли находились под оккупацией, и мы видели, что мирное разрешение данного вопроса невозможно. В последние годы мы уже были абсолютно уверены в этом. Поведение руководства Армении, его провокационные выступления, шаги убедили нас и, могу сказать, международную общественность в том, что мирное урегулирование этого конфликта невозможно. Хотя высокопоставленные официальные представители стран-сопредседателей Минской группы, занимавшейся данным вопросом, постоянно повторяли, что военного разрешения конфликта не существует. Но мы видели, что нет мирного пути урегулирования конфликта, потому что в противном случае этот вопрос за 30 лет был бы решен. Значит, не было заинтересованности в этом, или же ситуация ни войны, ни мира кого-то устраивала. Кого-то устраивало, чтобы азербайджанский народ на протяжении 30 лет жил в таком положении. Кого-то устраивало, что наши земли находятся под оккупацией, и это словно воспринималось как определенный механизм давления на Азербайджан. Нас пытались убедить в том, что возникла реальность, которая существует уже 30 лет, и Азербайджан должен смириться с нею. А я говорил, что мы никогда не смиримся с этой ситуацией. Я говорил, что мы никогда не позволим создать на нашей земле второе надуманное армянское государство, и не позволили. Мы мобилизовали все силы, на протяжении многих лет проводили последовательную политику – и в международной плоскости, и в экономической сфере, и в отношениях с соседними странами, и в реализации региональных проектов, и конечно, проделали большую работу по совершенствованию армейского строительства. В то же время подросло молодое патриотичное поколение, любящее Родину больше всего. Вот это поколение и освободило наши земли. Находясь в Шуше, на Джыдыр-дюзю, я в своем обращении к азербайджанскому народу сказал, что в 2003 году, когда пришел к власти, люди, которым сегодня 25-30 лет, были детьми. Мы воспитали их в духе патриотизма, верности государству, и они освободили наши земли от оккупантов. В том числе молодежь, которая родом с оккупированных земель, но никогда там не бывала, мужественно сражалась за свою землю. Весь азербайджанский народ, представители всех народов, проживающих в Азербайджане, сплотившись в единый кулак, нанесли поражение врагу и освободили наши земли от оккупации. Это – историческое событие. В истории Азербайджана не было такой блестящей победы. Азербайджан продемонстрировал всему миру свою силу, показал волю нашего народа. Весь мир еще раз увидел, что если есть воля, сила, единство народа и власти, решительность и смелость, то справедливость восторжествует. Мы продемонстрировали это.

А посмотрите в каком состоянии находится Армения. Там царит кризис, каждый день происходят столкновения, аресты, демократические основы, можно сказать, полностью нарушены. Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии. В такое состояние ее привели их руководители. Как руководители хунты, 20 лет возглавлявшей Армению, - хунта Кочаряна-Саргсяна, так и пришедшая затем власть. У пришедшей после власти был выбор - либо продолжить оккупационную политику и стать несчастной, либо по доброй воле покинуть наши земли. Мы дали этот шанс, даже в период войны я неоднократно говорил, пусть назовут нам дату, когда какие регионы они покинут, и мы останавливаем войну. Так и случилось. После того, как была названа дата, война остановилась. Но они вынуждены были назвать нам эту дату, сделали это не по собственной воле. После того, как мы уже уничтожили их армию, живую силу армянской армии, после того, как они встали на колени, они вынуждены были сделать это, подписали акт o капитуляции, и наша победа была потверждена.

Мы и без того освободили бы все земли. Но потери могли бы быть большими, особенно в направлении Кяльбаджара и Лачина. Уже наступила зима, пошел снег, у нас там могли бы быть большие потери. Поэтому мы военным путем нанесли поражение врагу, изгнали его с наших земель, освободили от захватчиков Шушу и другие города. Вслед за этим политическим путем вернули Лачинский, Кяльбаджарский районы и часть Агдамского района, они уже находятся под нашим контролем.

Что касается послевоенного периода, то сегодня каждый видит, что в Азербайджане идет развитие, началась созидательная работа, в Армении же царит кризис, они обвиняют друг друга, грызутся. Зарубежные представители всегда говорили нам, что армянское общество демонстрирует единство, в армянском обществе есть национальное единство. Сейчас мы видим, где оно, это национальное единство. Обвиняют друг друга в этом поражении, происходят массовые аресты. Но почему-то некоторые неправительственные организации и некоторые правительства, разглагольствующие о демократии, закрывают на это глаза. Как может быть, что оппозицию в Армении каждый день подавляют, разгоняют, арестовывают, убивают и никто не реагирует на это. О чем это говорит? Это, как говорится, еще раз отражает ту самую 30-летнюю историю: мы одержали эту победу не только над Арменией. Организованные и сильные круги, объединившись против нас, хотели вечно удерживать наши земли под оккупацией. Армения была просто инструментом, средством. Мы разрушили это. Мы разгромили эту коварную политику и восстановили справедливость.

Сегодня руководство Армении жалуется, что переданное им оружие было непригодным. Знаете, обвинять кого-то проще всего. Им следовало еще сказать, что это оружие было передано им бесплатно, даром. Причем, не год и не два, их вооружали против нас на протяжении 30 лет. Используя сегодня все возможности, мы внимательно отслеживаем происходящие в регионе процессы, у нас есть возможности, достаточно много источников информации. Нам известно, сколько оружия было бесплатно передано Армении в период войны, сколько было передано до войны. Сразу после июльских столкновений, начиная с 17 июля до последнего дня войны ежедневно несколько самолетов доставляли в Армению бесплатное оружие. Разве те самые ракеты "Искандер" Армения купила за деньги? Нет, получила бесплатно. Ракеты "Эльбрус", "Точка-У", "Скад" приобрела за деньги? Нет. "С-300", семь из которых мы уничтожили, им тоже были предоставлены бесплатно, так же, как и танки, пушки, другие системы противовоздушной обороны. Мы уничтожили их. Армянской армии нет, вся вышла.

Но несколько дней назад я услышал, что сейчас их союзники вновь пытаются оживить армянскую армию, модернизировать ее. Для чего? Против кого? Война закончилась. Если кто-то живет реваншистскими мыслями, то увидит вот этот кулак, он на месте, и пусть не испытывают наше терпение. Армянская армия кончилась, ее нет и не должно быть. В таком фашистском государстве армии быть не должно. Мы никак не позволим, чтобы вновь возникла какая-то угроза для нас, или же чтобы наши граждане, которые вернуться на освобожденные земли, почувствовали какой-то риск.

Мы контролируем все дела. Мы и впредь будем укреплять нашу армию. Подписаны новые контракты, приобретается самое современное оружие, и оно уже доставляется. Заключены контракты по самым современным вооружениям, которые есть в мире, и они будут доставлены в Азербайджан. Война одновременно выявила вопросы дальнейшего совершенствования армии. Предстоящие реформы приведут к созданию еще более мобильной, боевитой и боеспособной армии.

После войны в мире сегодня возникла новая реальность. Эту реальность создали мы, азербайджанский народ. Мы проявили волю, показали силу. Да, мы ждали. Жизнь показала, что был выбран самый правильный момент. В июле, когда против нас была совершена провокация на границе, мы также могли перейти в контрнаступление. Но в то время я остановил контрнаступательную операцию. Мы изгнали армян с нашей земли до границы, но не перешли границу. Нас подстрекали к этому. Пытались втянуть нас в провокацию. Если бы в то время – в июле мы перешли на территорию Армении, если бы я не остановил тогда нашу армию, то ситуация могла быть иной. По существу нас подстрекали к этому, подстрекали к провокации. Выпущенные с территории Армении ракеты привели к разрушению Гянджи, Бардинского, Тертерского, Геранбойского, Нафталанского, Агдамского, Физулинского районов. Одна из выпущенных ими ракет достигла Хызы. Посмотрите, сколько километров отделяет Хызы от зоны боевых действий. Так что такие провокационные планы были. Был выбран правильный момент и предприняты верные шаги. За 44 дня мы уничтожили армянскую армию, развеяли в пух и прах создаваемые ими веками мифы. Мы показали, что азербайджанский народ - это народ-победитель. Показали боевитость азербайджанского народа. Они пали перед нами на колени. Никогда еще они не оказывались в таком позорном положении. Кто-то ведь должен был их наказать? Бросают вызов всему миру. Против всего мира выдвигают необоснованные требования. Словно каждый должен помогать им, бесплатно кормить, поить, вооружать. Как пиявки присосались к телу стран мира. Оккупировали наши земли, оставили людей без крова, разрушили наши исторические памятники,а затем сказали, что это – армянская земля. Кто-то должен был их наказать? Кто-то должен был подавить их? Мы сделали это. Это - историческая победа, историческое достижение. Еще раз хочу сказать: мы одержали эту победу ценой крови наших шехидов. Шехиды вечно живут и будут жить в наших сердцах. Да ниспошлет Аллах вам терпения. Вы – отцы и матери вырастили для нашего народа и государства прекрасных людей. Жизнь их была непродолжительной, но они ушли в вечность, они навечно вписали свои имена в славную историю азербайджанского народа.

Хочу выразить вам свое уважение. Хочу сказать, что Азербайджанское государство и я, как Президент, всегда будем рядом с вами.

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Мать шехида, Национального героя Ильгара Исмайлова Фатма Годжаева сказала:

-Уважаемый господин Президент, я – мать шехида Первой Карабахской войны, Национального героя Ильгара Исмайлова, мне 90 лет. Всех шехидов я считаю своими сыновьями. Поэтому от имени родителей всех шехидов, от своего имени хочу выразить Вам признательность за то, что подарили нам радость освобождения Карабаха. Мы ждали тридцать лет, но Вы избавили нас от этого ожидания. Это – большая гордость. Семьи шехидов, их родители благодарны Вам за это. Души шехидов возрадовались, они покоятся с миром. Должна также отметить, что не знаю азербайджанца, на глазах которого не появились бы слезы радости, когда Вы объявили об освобождении Шуши, сказали "Шуша, ты свободна!". Это стало нашей гордостью.

Хочу отметить, что два сотрудника полиции Губадлы – Ильгар Исмайлов и Али Мамедов, освобождая многие села, добрались до самой высокой вершины Лачинских гор – Гызарты, где получили задание закрыть Лачинский коридор. В то время, когда они забрались на эту высоту, они были известными спортсменами-полицейскими. Приняли очень тяжелый бой. Вначале армяне захватили это место, наши оказались в окружении. Армянские командиры не стреляли в них. Когда прозвучала команда "Они нужны нам живыми", Ильгар, как командир, сказал: будьте хладнокровны, ребята. Мы должны уничтожить их одним выстрелом. По словам оставшихся в живых, они уничтожили с применением гранат, ружей, автоматов, другого оружия и боеприпасов 48 армян. В конце Ильгар сказал: мы не должны сдаваться. Доставайте ножи, пойдем сражаться врукопашную. В рукопашном бою эти отважные сыны стали шехидами. Сегодня, когда Шуша и Лачин освобождены, я смотрю на эти горы и думаю, да стану я вашей жертвой, растущие там алые маки. Вы обагрены кровью этих героев. Сегодня благодаря нашему Президенту, ценой крови шехидов наши земли свободны, и Шуша, и Лачин наши. Души наших шехидов возрадовались еще и потому, что Вы, господин Президент с большой заботой относитесь к семьям шехидов, охотно решаете все их проблемы. Сегодня Вы пригласили нас сюда и подарили дома нуждающимся семьям шехидов, еще раз продемонстрировав тем самым свою заботу. Наш народ чувствует, ощущает, что находится под покровительством своего Президента.

Я всегда говорила, пусть никто не беспокоится о том, что если он станет шехидом, его семья останется без кормильца. Наш Президент заботится о каждой семье шехида. От имени всех семей шехидов и от себя выражаю Вам благодарность и признательность за то, что окружили нас такой заботой. Да хранит Аллах Вас, наше государство и народ. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, да ниспошлет Он исцеления нашим гази. Мы гордимся Вами. Да хранит Вас Аллах. Спасибо.

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Инвалид Карабахской войны второй группы Рахим Бабаев сказал:

-Господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий народа-победителя, от имени карабахских гази, семей шехидов выражаем Вам глубокую благодарность и признательность. За то, что Вы подарили не только азербайджанскому народу, но и всему тюркскому миру Карабах.

Из-за того, что затягивалось решение конфликта, в последнее время у некоторых людей появилось чувство безнадежности. Но Вы положили ему конец. Во многих странах мира происходят войны, но 44-дневной войны не бывает. Такого результата за 44 дня не было нигде, ни в одной стране, но Вы сделали это. Вами гордится не только азербайджанский народ, но и весь тюркский мир. Вы продемонстрировали всему миру силу тюрков, показав "железный кулак", доказали это. Мы, как гази, как солдаты, вновь готовы выполнить все Ваши приказы и распоряжения.

Уважаемый Президент, мы, гази, по жизни всегда ощущаем Вашу заботу. Именно на основании Ваших распоряжений наши пенсии регулярно - ежегодно, ежемесячно - повышаются. В начале нынешнего года Вашем распоряжением вновь были увеличены пенсии инвалидов Карабахской войны, семей шехидов.

Несколько лет назад Вы подарили нам, гази Карабахской войны, автомобили. Я тоже получил такой автомобиль. Сейчас вожу его. А сегодня предоставили мне квартиру.

Господин Президент, Вы – человек, нужный не только этому народу, но и всему тюркскому миру. Да хранит Вас Аллах. Да ниспошлет Он Вам здоровья. Да здравствует Родина!

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

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В заключение была сделана фотография на память.