Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после капремонта Шаганского реабилитационного пансионата (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Хазарском районе Баку после капитального ремонта Шаганского реабилитационного пансионата.

Как сообщает Trend, глава государства ознакомился с созданными в пансионате условиями.

Было сообщено, что этот пансионат был сдан в эксплуатацию в 2003 году по поручению общенационального лидера Гейдара Алиева. В прошлом году здесь был проведен капитальный ремонт. Реконструированный пансионат на 250 коек в год может принимать до 5 тысяч пациентов. Это медицинское учреждение будет оказывать услуги пациентам, страдающим от сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Основные услуги – функциональная диагностика, физиотерапия, лечебные ванны, лечебная физкультура, социально-психологическая реабилитация. Здесь будут использоваться современные методы реабилитации пациентов с применением самых передовых технологий. В лечении будут использоваться климатотерапия с учетом климатических особенностей Абшерона, а также почти все виды физиотерапевтических процедур.

Было отмечено особое значение подобных лечебных центров в поствоенный период. Наряду с лечением одним из ключевых вопросов является восстановление социального статуса лиц с инвалидностью, их интеграция в общество.

Общее число лиц, охваченных реабилитационными услугами, с учетом возможностей Шамахинского психоневрологического учреждения социальных услуг, Габалинского и Шамкирского детских реабилитационных центров, сдача в эксплуатацию которых ожидается в этом году, достигнет 30 тысяч человек, а в 2018 году этот потенциал составлял всего 10 тысяч человек.

В послевоенный период 210 гази было предоставлено 1220 реабилитационных средств, 15 военнослужащих обеспечены высокотехнологичными протезами. Уже состоялись встречи в домах 90 процентов раненых на войне. Определены нужды 109 из 301 ампутанта. В 2021 году планируется обеспечить их протезами.