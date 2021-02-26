Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Такие трагедии как Ходжалинский геноцид не могут предаваться забвению (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на официальной странице в Instagram публикацию в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Trend, в публикации Первого вице-президента говорится:

«Такие трагедии как Ходжалинский геноцид не могут предаваться забвению. Нет и не может быть никаких оправданий зверскому убийству ни в чем не повинных людей! Мы всегда будем беречь правду о тех страшных событиях от любых попыток их исказить. С уважением чту светлую память жертв Ходжалинского геноцида, прошу Всевышнего упокоить души всех наших шехидов.»