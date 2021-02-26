На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида (ФОТО)
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Азербайджан впервые вспоминает Ходжалинскую трагедию как страна-победитель - ректор Университета ADA (ФОТО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Международная ассоциация «АзИз» провела мероприятие, посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Такие трагедии как Ходжалинский геноцид не могут предаваться забвению (ФОТО)
Виновные в совершении преступлений в Ходжалы должны понести справедливое наказание - украинский эксперт
Президент Ильхам Алиев: Появится хорошая возможность для сотрудничества между нашими соответствующими структурами и международными компаниями
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство и я, как Президент, всегда будем рядом с членами семей шехидов и инвалидами войны
Президент Ильхам Алиев: Начиная с 17 июля до последнего дня войны ежедневно несколько самолетов доставляли в Армению бесплатное оружие
Президент Ильхам Алиев: Разве те самые ракеты «Искандер» Армения купила за деньги? Нет, получила бесплатно
Президент Ильхам Алиев: Сдача в период тандема НФА-Мусават Шуши, Лачина, Кельбаджара врагу была большим предательством
Пришло время наказания виновников Ходжалинского геноцида – Ричардас Лапаитис на платформе Baku Network (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: В Армении близким людей, погибших в войне, не то что дома, даже хижины не предоставляют
Президент Ильхам Алиев: До конца года проживающим в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе семьям шехидов будут предоставлены квартиры
Господин Шульц и контрабандист на дальних азербайджанских берегах или как "гестаповца" Шпигеля чуть не убили в Агсу (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального исполнительного директора компании Signify и других представителей руководства компании (ФОТО)
Пакистанская FWO заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по реализации инфраструктурных проектов
На освобожденных территориях Азербайджана может быть применена лидарная технология - Агентство инноваций
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном по месторождению "Достлуг"
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении гражданина, выдававшего себя за должностное лицо