МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида (версия 2)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

"26 февраля 2021 года исполняется 29-я годовщина Ходжалинского геноцида, учиненного армянскими вооруженными силами в ходе агрессии Армении против Азербайджана.

Оккупация Ходжалы, являясь наиболее серьёзной трагедией Первой карабахской войны, стала одним из самых тяжких преступлений против гражданского населения в период длившейся десятилетиями агрессии Армении против Азербайджана.

До конфликта население этого города, расположенного в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, насчитывало 7000 человек. С октября 1991 года полностью окружённый армянскими вооружёнными силами город Ходжалы был подвергнут массированным артиллерийским ударам, и в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года с помощью 366-го мотострелкового полка бывшего СССР вооружённые силы Армении осуществили захват этого населенного пункта. Полностью разгромив Ходжалы, оккупанты с особой жестокостью учинили массовые убийства его гражданского населения.

В результате Ходжалинского геноцида насильственному изгнанию подверглись 5379 жителей города, 1275 были взяты в заложники (cудьба 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна), 487 человека получили ранения, 8 семей были истреблены полностью, 130 детей потеряли одного и 25 детей - обоих родителей, 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 лиц пожилого возраста, были зверски убиты.

Все имеющиеся факты трагических событий в Ходжалы убедительно доказывают, что преступления, совершенные в этом азербайджанском городе, были не просто случайным деянием, а составной частью политики систематического насилия, осуществляемого Арменией. Целенаправленное убийство мирного населения в Ходжалы было преступлением, совершенным на основе политики этнической и расовой ненависти к азербайджанцам, пропагандируемой на государственном уровне в Армении, и было нацелено на массовое убийство гражданских лиц, исходя только лишь из их этнической принадлежности.

Ходжалинский геноцид и другие военные преступления, совершенные Арменией в ходе агрессии против Азербайджанской Республики, представляют собой преступления против мира и человечности, а также являются грубым нарушением прав человека и международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В настоящее время национальными законодательными органами 17 стран, а также в 23 штатах США, приняты резолюции и решения, осуждающие массовые убийства мирных жителей в Ходжалы и квалифицирующие их как преступление против человечности. Геноцид, совершенный в Ходжалы, также решительно осуждается в резолюциях и заявлениях Организации исламского сотрудничества и Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В своем решении от 22 апреля 2010 года Европейский суд по правам человека пришел к важному заключению в отношении Ходжалинского геноцида, квалифицируя поведение лиц, причастных к данному преступлению, как «действия особой тяжести, эквивалентные военным преступлениям или преступлениям против человечности».

Помимо ответственности Республики Армения в связи с её деятельностью, противоречащей международному праву, в соответствии с обычными и договорными нормами международного уголовного права действия, совершённые в контексте вооружённого конфликта, в том числе в Ходжалы, считаются международными уголовными преступлениями. Лица, вовлечённые в совершение этих действий, а также их сообщники и те, кто оказывал им помощь, также несут личную ответственность. Однако по сегодняшний день ни один человек в Армении, непосредственно принимавший участие в совершении Ходажлинского геноцида и других схожих многочисленных военных преступлениях против человечности, не привлечен какой-либо уголовной ответственности.

В своём интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу бывший министр обороны Армении, а после ставший президентом этой страны Серж Саргсян, открыто признался в содеянном, цинично заявив: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что мы с ними шутим. Они считали, что армяне – это народ, который не сумеет поднять руку на гражданское население. Мы сумели разрушить этот [стереотип]». (Томас де Ваал. Чёрный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной. Москва, «Текст», 2005, с. 152).

Целенаправленные нападения на мирное население Азербайджана и преступления против человечности, были продолжены Арменией и во время боевых действий в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Армения, осознанно нанося удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре таких азербайджанских городов, как Гянджа, Барда и Тертер, расположенных на значительном отдалении от зоны боевых действий, как и в 1992 году, прибегла к аналогичной тактике устрашения и террора, но уже с применением на этот раз современных типов вооружений и ракетных установок, что послужило массовому убийству мирного населения. И Ходжалинский геноцид 1992 года, и ракетные бомбардировки мирного населения 2020 года являются звеньями одной цепи целенаправленной политики Республики Армения по уничтожению мирного азербайджанского населения.

Азербайджан полагает, что принимаемые на национальном уровне, а также в рамках текущего международного права, последовательные меры, послужат прекращению безнаказанности и привлечению к судебной ответственности лиц, виновных в серьезных преступлениях, совершенных в ходе агрессии Армении против Азербайджана", - говорится в заявлении МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)