Международные организации должны дать справедливую оценку событиям в Ходжалы - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 29 лет со дня Ходжалинского геноцида - одного из самых зверских преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана. Азербайджанский народ никогда не забудет эту трагедию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии в Университете ADA, посвященном годовщине трагедии в Ходжалы.

«Мирных людей убивали только за то, что они были азербайджанцами. Ряд стран принял документы, признающие это преступление как геноцид», - сказал он.

Байрамов подчеркнул, что сегодня земли, которые долгое время были под оккупацией Армении, наконец освобождены.

Он отметил, что на протяжении периода оккупации эти территории минировались и на данный момент Армения отказывается предоставить карты минных полей.

«Азербайджан всегда действовал на основе международного права. Прошло уже 29 лет со дня геноцида и Азербайджан требует справедливой оценки этих событий со стороны международных организаций и стран», - отметил он.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Джейла Алиева)

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