Президент Ильхам Алиев: У нас еще есть и планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангилане

БАКУ/Trend/ - У нас еще есть и планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангилане.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

"Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали вопросы, связанные с разминированием. Потому что в первую очередь там надо было очистить территорию. Этот процесс уже близок к завершению, и в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию, во всяком случае, его взлетно-посадочная полоса и системы навигации, которые бы обеспечивали функционирование аэропорта. Аэропорт будет международным. Взлетно-посадочная полоса будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые и грузовые. Строительство аэропорта, - конечно, предсказывать это сложно, поскольку вопросы, связанные как раз - таки с разминированием, с доступом к этой территории, вызывают сложности, - но мы рассчитываем, естественно, в этом году он будет сдан, хотим, чтобы это было ранней осенью. Если все будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введен в эксплуатацию. Это позволит нам использовать его как для восстановления территорий с учетом грузов, которые мы будем получать из-за рубежа, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шушу. Потому что одновременно с аэропортом строится и две автодороги в город Шушу. Одна, она названа мной «Дорогой Победы», - это именно тот путь, по которому азербайджанские войска специального назначения шли в город Шушу через леса и долины. И другая дорога, она пройдет по более низменной трассе, которая будет также обеспечивать прямой доступ из аэропорта. Поэтому уверен, что азербайджанцы, которые проживают за рубежом, а также граждане других стран будут иметь эту возможность.

Должен сказать, что наши планы по строительству аэропортов только городом Физули не ограничиваются. У нас еще есть и планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангилане, с учетом планов по обустройству территории, с учетом того, что Зангилан превратится в очень важный логистический центр. Поскольку, как вы знаете, одним из пунктов Заявления от 10 ноября прошлого года было открытие коридора на территории Армении, который бы связывал Азербайджан с его автономной республикой Нахчыван, а также связывал бы Азербайджан с Турцией и одновременно Россию с Турцией. Поэтому планы у нас большие, и будем их реализовывать. В этом году утверждена специальная инвестиционная программа по восстановлению территорий, которая достаточно обширная. И мы уже начинаем осуществлять первые выплаты по заключенным контрактам", - сказал глава государства.