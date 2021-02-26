Президент Ильхам Алиев: Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, виновны в этом прежние и нынешние руководители

БАКУ/Trend/ - Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, что происходящие там процессы в большой степени подрывают основы государственности страны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Виновны в этом прежние и нынешние руководители Армении, потому что в течение двадцати лет хунта Кочаряна-Саргсяна фактически вела Армению к пропасти и привела к кризисной ситуации. Страна, можно сказать, в целом, утратила признаки независимости, больше напоминала колонию. Основная причина этого – оккупационная политика, потому что чем дольше они пытались удержать наши земли под оккупацией, тем больше попадали в зависимое положение», - сказал глава государства.