Президент Ильхам Алиев: Сейчас весь мир видит и знает, что в конце ХХ века азербайджанский народ подвергся геноциду

БАКУ/Trend/ - Ходжалинская трагедия является кровавым преступлением, геноцидом, учиненным Арменией против населения Азербайджана. В результате геноцида 613 гражданских лиц были убиты с особой жестокостью. Среди них было 106 женщин и 63 ребенка. Те, кто совершил Ходжалинский геноцид, – военные преступники. Многие из них были уничтожены Азербайджанской армией во Второй Карабахской войне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Ходжалинский геноцид был проявлением армянского фашизма. В то время армянский фашизм поднимал голову и с 1992 года до последних событий нанес азербайджанскому народу большой удар. Военные провокации, террористические акты, жестокость в отношении мирного населения, обстрелы наших городов и сел, а также бомбардировка мирных городов баллистическими ракетами во время Второй Карабахской войны – все это проявления армянского фашизма.

Ходжалинский геноцид признается мировой общественностью, более 10 стран официально признали, подтвердили произошедшее как геноцид, и этот процесс продолжается. Азербайджанское государство, а также общественные организации нашей страны проявляют большую активность в этой области, и сегодня в мире есть достаточно полная информация о Ходжалинском геноциде. Военные преступления Армянского государства задокументированы, видео- и фотоматериалы представлены достаточно широкой аудитории. Сейчас весь мир видит и знает, что в конце ХХ века азербайджанский народ подвергся геноциду», - сказал Президент Ильхам Алиев.