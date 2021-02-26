Президент Ильхам Алиев: Мы отомстили за жертв Ходжалы на поле боя

БАКУ/Trend/ - Совершая Ходжалинский геноцид, Армения по существу хотела сломить волю азербайджанского народа. Неслучайно руководители Армении – военные преступники отвечая на вопрос об этом в интервью иностранным журналистам, с чувством гордости отмечали, что да, Армения совершила это военное преступление против мирного населения, чтобы азербайджанский народ видел, что руководство Армении может поднять руку и на мирное население.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Мы же отомстили за жертв Ходжалы на поле боя. Разгромив армянскую армию в продолжавшейся 44 дня Второй Карабахской войне, освободив свои исторические земли от захватчиков, мы одновременно отомстили и за жертв Ходжалы. Азербайджан как сильное государство никогда не позволит, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову, хотя такие тенденции проглядываются. Сегодня Азербайджан своей деятельностью вносит вклад в дальнейшее развитие региона, предпринимает практические шаги для полного установления стабильности в регионе.

В эти дни в Азербайджане проводятся многочисленные мероприятия, для освещения которых из-за рубежа прибыла большая группа журналистов. Я выражаю им признательность за то, что сегодня они находятся в Азербайджане для освещения этих событий, геноцида. Мне также известно, что некоторые из них побывали на освобожденных землях, своими глазами увидели эти разрушения, они будут ездить туда и впредь. Еще раз выражаю глубокую признательность за это», - отметил глава государства.