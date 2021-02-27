Президент Ильхам Алиев: Армянские солдаты бежали, бросив двух одиноких пожилых людей

БАКУ/Trend/ - В одном из освобожденных сел остались двое одиноких пожилых людей. То есть, «героические» армянские солдаты бежали, бросив их там – женщину и мужчину.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«У нас есть ясное представление о дальнейшем сосуществовании азербайджанского и армянского народов. Я говорил об этом и в период войны, неоднократно.

К сожалению, во время войны мы не услышали подобных заявлений от руководства Армении. Наоборот, звучали заявления, полные неприязни, ненависти. А я говорил, что у нас нет проблем с армянским народом. Армяне - наши граждане. В Азербайджане проживают тысячи армян. Наше обращение с армянскими пленными во время войны еще раз подтверждает это. Я приведу вам один пример. В одном из освобожденных сел остались двое одиноких пожилых людей. То есть, «героические» армянские солдаты бежали, бросив их там – женщину и мужчину. Они были очень преклонного возраста. Мы их привезли, разместили в больнице. Потом связались с армянской стороной, сказав, что хотим передать их на государственной границе. Когда мы привезли на государственную границу, они приняли пожилую женщину, а старика не взяли. Сказали, что он уже болен. У нас нет возможности ухаживать за ним. У него нет родственников, если мы его примем, кто будет за ним ухаживать? Посмотрите, какая степень аморальности! Как мы ни старались, - Красный Крест тому свидетель, мы сделали это с участием Красного Креста, - они отказались от него. Этот пожилой мужчина остался у нас. Красный Крест с нашей помощью разместил его в больнице. Несмотря на все усилия, через некоторое время он скончался.

Мы делали и это. А каким был их ответ? Поэтому мы и сегодня заявляем, и я как Президент говорю, что у нас давняя история совместного проживания с армянским народом – и в Армении, и в Азербайджане, и в других странах. Например, в Грузии есть такие села, где азербайджанцы и армяне живут вместе. Между ними нет никаких разногласий. В России, Украине, Европе. Наша позиция такова. Но это не односторонний вопрос. Армянский народ тоже должен быть готов к этому. Однако, к сожалению, мозг армянского народа настолько задурманили, что надо приложить большие усилия, чтобы они избавились от этой болезни», - сказал глава государства.