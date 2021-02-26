Мы чтим память тех, кто погиб в Ходжалы в 1992 году - посол США в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Ли Литценбергер опубликовал запись на официальной странице в Twitter посольства в связи 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает Trend в пятницу.

«Мы чтим память тех, кто погиб в Ходжалы в 1992 году», - говорится в публикации.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Натаван Эфендиева)