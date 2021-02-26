Мы впервые отмечаем годовщину Ходжалинской трагедии с гордо поднятой головой – ученый

БАКУ /Trend/ - Мы впервые отмечаем годовщину Ходжалинской трагедии 26 февраля с гордо поднятой головой.

Об этом в пятницу сказал Trend заведующий отделом теоретико-методологических проблем истории науки Института истории науки Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории Байрам Гулиев.

По его словам, это произошло благодаря успешной политике Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, мужеству азербайджанского солдата и поддержке азербайджанского народа.

Ученый отметил, что армяне планировали устроить более масштабную резню после трагедии в Гарадаглы 17 февраля 1992 года. Совершая Ходжалинский геноцид, армяне преследовали несколько целей. Во-первых, ослабить осаду Шуши после неудачной Дашалтинской операции. Вторая цель заключалась в том, чтобы снять произошедшее в Ходжалы и представить это миру в ином свете – будто азербайджанцы убили армян. Но у них это не получилось. Кроме того, армяне, проявив зверство, хотели наглядно показать азербайджанцам на что они способны, и этим запугать нас.

"Подобную бесчеловечную тактику армяне применили и во время 44-дневной Отечественной войны, устроив Бардинскую и Гянджинскую трагедии. Они хотели запугать азербайджанский народ, но у них опять ничего не вышло.

В наступательной операции на Ходжалы, начавшейся 25 февраля 1992 года в 21:00, помимо армянских воинских частей также принимали участие наемники, привезенные из-за границы, а также расквартированный в Ханкенди 366-й мотострелковый полк бывшего СССР, две трети командующего состава которого состоял из армян.

Ходжалинский геноцид – самое ужасное преступление, совершенное армянами не только против азербайджанцев, но и против всего человечества. Эта трагедия произошла на глазах у мировых СМИ, и как всегда они, особенно западные, закрыли глаза на эти зверства и промолчали", – отметил Байрам Гулиев.

По мнению ученого, поняв, что никто не восстановит справедливость вместо нас, мы сделали это сами. Хотя и были предприняты успешные шаги по донесению миру правды о геноциде, боль внутри нас не стихала ​​до 27 сентября 2020 года, когда началась Отечественная война.

"Следует отметить, что в 1990-е годы Алиф Гаджиев и Тофик Гусейнов предприняли все возможное, чтобы предотвратить Ходжалинский геноцид, но по некоторым причинам не смогли этого сделать. Мы отомстили за обоих наших героев и за жертв Ходжалинского геноцида во время Отечественной войны. Азербайджанский солдат, который объединил Карабах с Азербайджаном операцией "Железный кулак", облегчил 29-летнюю боль", – подытожил Байрам Гулиев.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1275 мирных жителей были взяты в плен, многие из них не вернулись из плена, и об их судьбе до сих пор ничего не известно.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)