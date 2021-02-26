Президент Ильхам Алиев: Азербайджан на Южном Кавказе – первая страна, которая начала вакцинацию

БАКУ/Trend/ - Азербайджан на Южном Кавказе – первая страна, которая начала вакцинацию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

"Мы с самого начала пандемии держим ситуацию под контролем. Меры, которые были предприняты по ужесточению и смягчению карантинного режима, были достаточно эффективными. У нас достаточно низкий уровень тех, кто был заражен. У нас сейчас где-то чуть более 200 тысяч людей, которые были заражены коронавирусом. На сегодняшний день активных больных чуть более 2 тысяч. У нас очень много свободных мест в больницах. Потому что, во-первых, мы за первые месяцы пандемии создали более 10 новых больниц модульного типа, а также с учетом того, что в последние 2 месяца идет позитивная динамика между количеством зараженных и выздоровевших в пользу выздоровевших. А также мы на Южном Кавказе – первая страна, которая начала вакцинацию. Мы начали вакцинацию 18 января, всего месяц спустя после того, как в Европе начали вакцинацию. Мы вакцинируемся прививкой китайского производства CoronaVac.

Должен сказать, что мы также подключились с самого начала к системе COVAX, по которой мы должны получать и другие вакцины - и AstraZeneca, и Moderna, и Pfizer. И также с российской стороной у нас с самых первых дней были подписаны соответствующие документы по поставке вакцины AstraZeneca в Азербайджан, поскольку российские компании являются дистрибьюторами этой вакцины на постсоветском пространстве, также по вакцине "Спутник". Но пока эти вакцины нам не поступили. Мы имеем информацию, что вакцина "Спутник" пока обеспечивает внутренние потребности России, и очень ограниченные количества этих вакцин были поставлены в зарубежные страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.