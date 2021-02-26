Президент Ильхам Алиев: Некоторые страны закупили в 3-4 раза больше вакцин, чем это им нужно

Политика 26 февраля 2021 20:28 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Некоторые страны закупили в 3-4 раза больше вакцин, чем это им нужно

БАКУ/Trend/ - По нашей инициативе была проведена специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная COVID-19. Инициативу поддержали более 150 стран.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

"Эта сессия состоялась в декабре прошлого года. Одним из тезисов, которые я озвучил, было справедливое распределение вакцин между странами мира, чтобы не было протекционизма, национализма в этом вопросе. Но, к сожалению, мы видим совсем другое. Мы видим, что даже между союзниками возникают серьезные проблемы, начинают считать, кто сколько вакцин использовал и кто кому что недодал. Поэтому эта ситуация еще раз говорит о том, что, несмотря на все заявления о солидарности, о совместной борьбе с этой бедой, на практике мы видим совершенно противоположное. Некоторые страны, например, закупили в 3-4 раза больше вакцин, чем это им нужно. Например, Канада. Я об этом говорил. Значит, получается, что кому-то не хватит. А им это не нужно. Но им до этого дела нет. Они на словах выступают за равенство, за права человека, за демократию, а на практике ущемляют права миллионов людей. Тех людей, которые живут в бедных странах и которые не могут себе позволить этого. И даже если могут позволить, просто не имеют доступа к этому. Я вам скажу откровенно, если бы мы не заключили соглашение со всеми производителями, что мы сделали, сегодня мы бы тоже оказались без вакцин. Мы должны были давно получить вакцину AstraZeneca. Не получили. Уже несколько месяцев как не получили. "Спутник" не получили. По COVAX должны были получить Pfizer и Moderna - не получили. И нам не говорят, когда мы это получим. Хорошо, что наши китайские партнеры выполняют свои обязательства. У нас есть средства это покупать. А что делать тем, у кого нет? Этим людям что - умирать? Значит, богатые будут себя вакцинировать, забирать производство себе, как говорится, игнорировать полностью элементарные нормы человеческого поведения, а бедные страны должны страдать. О каком же равенстве мы говорим? Вот этот вопрос я и поднимал на специальной сессии Генассамблеи ООН, и этот вопрос мы сегодня активно дискутируем в рамках Движения неприсоединения. Моя инициатива поддержана многими странами. Сейчас идут дополнительные консультации, и мы должны переходить к делу. Уже хватит озвучивать шаблонные заявления, за которыми ничего не стоит. Это уже всем надоело. Это вопрос, который касается каждого человека. Мы в данном вопросе проявляем принципиальность и в национальном качестве, и как страна, которая председательствует сегодня во второй по численности международной структуре в мире после ООН", - отметил глава государства.

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