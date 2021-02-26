За преступления против азербайджанского народа в розыск объявлены 304 человека - генпрокурор

БАКУ /Trend/ - За преступления, совершенные армянами против азербайджанского народа, предъявлены обвинения в отношении 304 лиц, они объявлены в розыск.

Об этом сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает в пятницу Trend

По его словам, 40 лиц из этого числа причастны к Ходжалинскому геноциду, остальные - к преступлениям в Мешели, Гарадаглы, Баганис Айрым и другим преступлениям.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)