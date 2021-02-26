В течение продолжавшейся более 4 часов пресс-конференции Президент Ильхам Алиев ответил на почти 50 вопросов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 февраля провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ.

Как передает в пятницу Trend, в завершение пресс-конференции помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сообщил, что Президент Ильхам Алиев в течение продолжавшейся более четырех часов пресс-конференции ответил на почти 50 вопросов свыше 35 представителей мировых СМИ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)