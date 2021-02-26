Комиссия по помилованию Азербайджана рассмотрела свыше 350 обращений

БАКУ /Trend/ - Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана в ходе заседаний рассмотрела обращения осужденных в связи с совершенными дорожно-транспортными происшествиями, а также иски иностранцев и военнослужащих, передает в пятницу Trend.

Напомним, что Комиссия в 2021 году провела три заседания, в ходе которых были рассмотрены свыше 350 обращений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)