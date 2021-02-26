Президент Ильхам Алиев: Военнопленного не может быть через 20 дней после войны. Это - террористы и диверсанты

БАКУ/Trend/ - Военнопленного не может быть через 20 дней после войны. Военнопленные, которые были у нас, мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. Эти люди в эту категорию не подпадают. Это - террористы и диверсанты.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«После окончания боевых действий, по нашим данным, в 20-х числах ноября, из Армении из Ширакской области, из города Гюмри и прилегающих районов был отправлен отряд из более 60 человек, который непонятно как, через Лачинский коридор пробрался на территории, подконтрольные Азербайджанской армии. Как вы знаете, после окончания военных действий, 10 ноября миротворческая миссия Российской Федерации опубликовала карты зоны ответственности миротворцев. Эти карты постоянно находятся на сайте. Так вот, после окончания военных действий мы обнаружили, что в глубоком тылу находятся армянские вооруженные формирования. Мы сначала получили информацию, что это заблудившиеся, те, которые не смогли выйти из окружения, и некоторое время совместно с миротворческой миссией азербайджанские военнослужащие, думая, что это заблудившиеся, пытались помочь этим людям и вернуть их обратно. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что это - диверсионная группа, которая совершала атаки, как на наших военнослужащих, так и на мирных граждан. В результате этих диверсий и терактов у нас четверо погибших среди военнослужащих и один погибший среди гражданских лиц, - это - представитель одной компании-мобильного оператора, который ехал в город Шушу и попал в засаду, - и несколько раненых.

Естественно, мы провели контртеррористическую операцию, в результате которой несколько террористов были полностью обезврежены, а более 60-ти - захвачены. Сегодня, когда их пытаются назвать военнопленными, думаю, что сознательно искажают суть вопроса. Военнопленного не может быть через 20 дней после войны. Военнопленные, которые были у нас, мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. Эти люди в эту категорию не подпадают. Это - террористы и диверсанты. И любая спекуляция со стороны Армении, либо же каких-то стран неуместна», - отметил Президент Ильхам Алиев.