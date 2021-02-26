Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 февраля позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с днем рождения.
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