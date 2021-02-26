Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Политика 26 февраля 2021 19:11 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:32)

БАКУ /Trend/ - 26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в связи с 29-й годовщиной кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества в ХХ веке как Ходжалинский геноцид, посетили памятник, воздвигнутый в Хатаинском районе Баку в память о жертвах трагических событий.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику Ходжалинскому геноциду, почтил память жертв трагедии.

Первая леди Мехрибан Алиева возложила цветы к памятнику, выразила свое почтение к памяти жертв трагедии.

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Прошло 29 лет с Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при участии 366-го полка советской армии, дислоцированного в Ханкенди, уничтожили город Ходжалы. В результате очередной массовой расправы, учиненной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, погибли 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек все еще остается неизвестной. В результате этого акта геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 132 ребенка - одного из родителей.

Ходжалинская трагедия - кровавая страница политики геноцида и этнических чисток, проводимой агрессивными армянскими националистами против нашего народа. На протяжении последних лет Азербайджанское государство осуществляло последовательную деятельность для доведения до мировой общественности правды о преступлениях, совершенных армянскими националистами против нашего народа, в том числе Ходжалинском геноциде, признания этой резни геноцидом. Большие заслуги в доведении до мировой общественности правды о трагедии принадлежат Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. По инициативе вице-президента Фонда Лейлы Алиевой ежегодно реализуется цикл мероприятий в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!». На сегодняшний день более 10 стран и Организация исламского сотрудничества признали Ходжалинскую трагедию геноцидом.

Хотя, совершая Ходжалинский геноцид, враг преследовал цель насильственного захвата наших земель, эта страшная трагедия еще более повысила стойкость нашего народа, мобилизовала наших героических сынов на решительную и организованную борьбу во имя Родины и нашей национальной государственности. Прошли годы. В Отечественной войне в 2020 году мужественные азербайджанские солдаты создали новую реальность, освободив наши земли, которые 30 лет находились под оккупацией. «Железный кулак» победил. Наша героическая армия, проявившая немыслимое мужество в 44-дневной войне, под руководством победоносного Верховного главнокомандующего отомстила за жертв Ходжалинской трагедии, кровь наших шехидов не осталась неотомщенной. Азербайджан восстановил территориальную целостность. Таким образом, народ сплотившись вокруг своего руководителя, достиг исторических целей.

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