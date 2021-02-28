Кровавые события в Сумгайыте были спланированной провокацией против Азербайджана – Лейла Абдуллаева (Версия 2)

Политика 28 февраля 2021 14:14 (UTC+04:00)
Кровавые события в Сумгайыте были спланированной провокацией против Азербайджана – Лейла Абдуллаева (Версия 2)

(Первая версия 13:45)

БАКУ /Trend/ - Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева ответила на вопрос СМИ в связи с заявлением МИД Армении о событиях в Сумгайыте, передает Trend со ссылкой на ведомство.

Вопрос: МИД Армении выступил с заявлением по поводу событий в Сумгайыте во времена Азербайджанской ССР и выдвинул обвинения в адрес Азербайджана. Мы хотели бы услышать ваш комментарий по этому поводу.

Ответ: К сожалению, речь вновь идет о полном лжи и измышлений заявлении армянской стороны. Мы неоднократно отвечали на безосновательные претензии Армении относительно событий в Сумгайыте, и сегодня я хотела бы еще раз заявить, что кровавые события в городе Сумгайыте в конце февраля 1988 года во времена Азербайджанской ССР были преднамеренной и хорошо спланированной провокацией против Азербайджана. Как известно, Генеральная прокуратура СССР возбудила уголовное дело в связи с происшествием, было проведено расследование, в результате которого были установлены виновные и соучастники беспорядков, а также жертвы и пострадавшие общей численностью 32 человека – хочу подчеркнуть, что шестеро из них были азербайджанцами. Были собраны многочисленные свидетельства проживающих в Сумгайыте армян об Эдуарде Григоряне, армянине по национальности, который возглавил этот поход, лично убил 6 человек и изнасиловал 3 женщин армянского происхождения. Э.Григорян, приговоренный решением суда к 12 годам лишения свободы, был переведен в Армению для отбывания наказания, а затем освобожден.

В результате судебного разбирательства в связи с событиями 27-29 февраля 1988 года в Сумгайыте 92 человека были приговорены к разным срокам лишения свободы, а один – к смертной казни. Для сравнения хочу отметить, что в конце 80-х годов прошлого века не было принято никаких мер в отношении виновных в гибели 217 азербайджанцев во время насильственного изгнания азербайджанского населения из густонаселенных районов Армении, находящейся тогда в составе СССР.

События до и после событий в Сумгайыте (массовая депортация азербайджанцев из Армянской ССР, агрессивные сепаратистские тенденции радикальных армянских националистов в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана, убийство двух азербайджанцев – первых жертв армянской агрессии в Карабахе) и их последствия ясно показывают, что произошедшее было частью спланированной цепочки действий, целью которой было насильственное отделение Нагорно-Карабахского региона от Азербайджана и присоединение его к Армении.

Армения, державшая под оккупацией Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана в течение почти тридцати лет, в рамках своей агрессивной политики совершила многочисленные военные преступления против человечности, включая Ходжалинский геноцид. Однако никто из виновных до сегодняшнего дня не привлечен к ответственности.

В настоящее время, когда есть реальные возможности для сотрудничества в регионе в свете соглашения о прекращении боевых действий, упорная, враждебная и клеветническая риторика официального Еревана вместо конструктивности и уважения к международному праву по-прежнему свидетельствует об отсутствии здравого смысла в правительственных кругах этой страны.

Напоминаем армянской стороне, что Азербайджанская Республика положила конец продолжавшейся десятилетиями военной оккупации Арменией части международно признанной суверенной территории Азербайджана, обеспечив выполнение известных резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года, и трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года в регионе был сформирован новый формат безопасности. В данном случае выбор за Арменией – делать практические шаги по реализации этого заявления для своего будущего развития и проводить политику добрососедства, основанную на строгом соблюдении принципов международного права, или же бросить свой народ в бездну вопреки своим обязательствам.

(Редактор: Надир Насиров)

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