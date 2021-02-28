Пресс-конференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева широко освещена зарубежными СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пресс-конференция, проведенная 26 февраля Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для местных и зарубежных СМИ, широко освещена в иностранных медиа.

Как передает Trend, зарубежные СМИ отметили, что в ходе пресс-конференции, которая длилась более четырех часов, Президент Ильхам Алиев подробно ответил на вопросы журналистов, затронул важные аспекты и сделал ряд сообщений.

Турецкими информационными агентствами "Anadolu", "IHA", "Sputnik Türkiye", на портале "Haberler", на телеканалах "TRT Haber", "Haber Türk", "CNN", "Haber Global", "A Haber", "НТВ", в газетах "Yeni şafak", "Hurriyet", "Posta", "Milliyet", "Sabah" представлены новости с заголовками "Президент Азербайджана Алиев: Мы построим компактную модель турецкой армии в Азербайджане", "Высокая оценка нашей aрмии от Алиева: мы построим в Азербайджане компактную модель турецкой армии", "Высказывание Президента Азербайджана Алиева в связи с попыткой военного переворота в Армении", "Президент Азербайджана Ильхам Алиев: турецкая армия является для нас наиболее приемлемой моделью", "Месседж от Эрдогана и Алиева Армении", "Важные заявления Президента Азербайджана Алиева" и другие.

Российские информационные агентства "ТАСС", "РИА Новости", "Интерфакс", "Вестник Кавказа", "Регнум", телеканалы "РБК", "РТ", "Вести", "360", издания "Аргументы и Факты", "Независимая газета", "Коммерсантъ", "Известия", "Российская газета", "Взгляд", "Life", "Лента" проанализировали ситуацию в регионе после Второй Карабахской войны и выполнение трехстороннего заявления, рассказали о строительных работах на освобожденных территориях и процессе вакцинации в Азербайджане.

Румынская газета "Ultima Ora" (Последний час) и новостной портал "News24hours", Греческая компания "Real Group Media", украинские новостные порталы "Обозреватель", "Подробности", "Stopcor", "Baqnet", "Tsn", "Диалог", "Корреспондент", "Полемика" отметили, что пресс-конференция Президента Азербайджана сыграла важную роль в передаче важных посланий мировому сообществу. Подчеркивается, что на пресс-конференции Президент Ильхам Алиев на четырех языках точно, свободно и логично ответил на вопросы журналистов на различные темы. Было сказано, что Президент Азербайджана – сильный, харизматичный глава государства и решительный лидер.

Национальное информационное агентство Китая "Синхуа", Китайское центральное телевидение и другие средства массовой информации широко осветили точку зрения Президента Ильхама Алиева касательно вакцинации.

Ливанский новостной сайт "Al-Masdar News", иранское информационное агентство "Mehr" и "Iran Daily" сообщили, что на пресс-конференции были отражены взгляды Президента Ильхама Алиева на текущую ситуацию в регионе и сотрудничество между странами региона.

Порталы "Goldenbridgenews" и "Turkeltoday" Кыргызстана опубликовали полный текст пресс-конференции Президента Ильхама Алиева.

Грузинский телеканал "1tv", сайты "Pia", "Kvira" "Imedi News", "For", "Report", "Aktual", "Interpress", "Gaxa", "Marneulifm" довели до широкой аудитории высказывания главы азербайджанского государства.

(Редактор: Надир Насиров)