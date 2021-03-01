Село Гюллюджа Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило фото- и видеокадры из освобожденного села Гюллюджа Агдамского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию эти кадры.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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