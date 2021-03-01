Азербайджан обратился с посланием мира к странам региона – посол

БАКУ /Trend/ - Подписание Азербайджаном трехстороннего заявления в конце 44-х дневной Отечественной войны стало посланием мира к странам региона.

Об этом, выступая на международной конференции в иранском Гуме, сказал посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в настоящее время между Азербайджаном и Ираном установились прочные связи, которые развиваются с каждым днем.

Посол подчеркнул, что Азербайджан и Иран будут сотрудничать при восстановлении освобожденных территорий.

Отметим, что сегодня в иранском Гуме начала работу международная конференция, в которой участвуют замминистра иностранных дел Ирана Сейид Аббас Аракчи, посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов, посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусеви, иранские официальные лица, а также представители Беларуси, России, Грузии и Украины.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )