Президент Ильхам Алиев вновь подтвердил, что является прирожденным дипломатом - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев стал автором очередного новшества в нашей истории. В день годовщины Ходжалинского геноцида на длившейся более четырех часов пресс-конференции глава государства на четырех языках ответил на почти 50 вопросов представителей свыше 35 мировых СМИ. Подробно и всесторонне объяснив факторы, которые привели наш народ и государство к победе, текущее положение и перспективы во внутренней и внешней политике, Президент Ильхам Алиев подтвердил, что является выдающимся государственным и политическим деятелем нашего времени, прирожденным дипломатом.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

По его словам, пресс-конференция была особенно поучительной по многим причинам.

"Во-первых, в истории политики и дипломатии такая конференция никогда не проводилась. Во-вторых, большое значение имел тот факт, что пресс-конференция прошла в день годовщины Ходжалинского геноцида, дав новый импульс кампании "Справедливость для Ходжалы".

Из ответов главы государства, как в Азербайджане, так и во всем мире, следует извлечь уроки. Они заключаются в том, что совершенное в Ходжалы является кровавым преступлением и геноцидом, осуществленным Арменией против азербайджанского народа. Хотя геноцид был направлен против азербайджанцев, Армения совершила преступление в целом против человечества и цивилизации. Многие военные преступники, учинившие геноцид, были убиты азербайджанской армией во время Второй карабахской войны. И Ходжалинский геноцид, и бомбардировки мирных городов с применением баллистических ракет во время Второй карабахской войны являются проявлениями армянского фашизма. Ходжалинский геноцид нельзя забывать, он никогда не должен повториться ни в Азербайджане, ни в мире. Азербайджанское государство никогда не должно впадать в беспомощность начала 1990-х годов", - подчеркнул Муса Гасымлы.

Депутат отметил, что целью Азербайджана в войне было восстановление своей территориальной целостности, и он добился этого. Не осталась не отомщенной и кровь мучеников. На нынешнем этапе, в первую очередь, будут возрождены освобожденные земли, туда вернутся граждане. Уже сегодня проводится необходимая работа по подсчету ущерба, нанесенного Арменией Азербайджану, и принятию соответствующих мер.

"Азербайджан урегулировал нагорно-карабахский конфликт в одиночку. Чем меньше будет упоминаться вопрос статуса, тем лучше для Армении и армянского народа. Азербайджан не имеет проблем с армянским народом. Следует отметить, что интеграция Ханкенди и других территорий, где сейчас проживает армянское население, - это процесс неизбежный. Подписанное 10 ноября заявление реализуется и должно быть выполнено в полном объеме, иначе Армения окажется в более тяжелом положении.

Армяне должны понимать, что они могут говорить о государстве под названием "арцах", но такого государства нет, его никогда не было и не будет. Необходимо отказаться от этих безумных идей и жить нормально, как граждане Азербайджана. Те, кто пытается вернуться к власти в Ереване, - военные преступники. Азербайджан хочет прочного мира и регионального сотрудничества, поэтому не должно быть попыток реваншизма и мести. В случае, если они всё же будут предприняты, то "железный кулак" снова будет использован, и в более решительной форме. Будущее региона не в конфронтации, а во взаимовыгодном сотрудничестве. Именно этой цели служит строительство двух дорог в Шушу одновременно с аэропортом в Физули. Одна из них названа Президентом Ильхамом Алиевым "Дорогой Победы", поскольку именно по этому пути азербайджанские войска специального назначения шли в город Шушу через леса и долины. Можно с уверенностью сказать, что отныне все дороги будут вести Азербайджан только к успеху и победе. Другая дорога, расположенная на относительно низменной территории, обеспечит прямой доступ к аэропорту. С учетом того, что Зангилан превратится в очень важный логистический центр, также есть планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангилане", - подчеркнул Муса Гасымлы.

Он напомнил об открытии коридора на территории Армении, который будет связывать страну с её автономной республикой Нахчыван, а также Азербайджан с Турцией и одновременно Россию с Турцией. Позиции Азербайджана, который станет важным транспортным и коммуникационным центром, в мировой политике будут и дальше укрепляться. Азербайджан, Армения и Россия ведут переговоры на уровне вице-премьеров. К общей платформе, если будет такое желание, смогут присоединиться и Турция, и Иран, и в будущем Грузия. Турция сегодня в мировом масштабе играет очень положительную роль во всех регионах, в том числе на Южном Кавказе, что очень важно для стабильности в регионе.

"С первых дней конфликта Турция продемонстрировала очень позитивную позицию, рассчитанную на мир и стабильность, оказав поддержку Азербайджану в его правом деле. Позиция Турции связана не только с узами братства, но и со стремлением строго придерживаться норм международного права, отстаивать истину и справедливость.

Следует особо выделить ,что в результате политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан всегда был примером успешного сотрудничества. Существуют форматы Азербайджан-Турция-Грузия, Азербайджан-Турция-Туркменистан, Азербайджан-Турция-Иран. Кроме того, есть формат сотрудничества между Турцией, Ираном и Россией. Армения является единственной страной, не имеющей подобного формата сотрудничества", - подчеркнул Муса Гасымлы.

Затронув тему борьбы с терроризмом, депутат подчеркнул, что Азербайджан вернул армянской стороне всех военнопленных, но задержанные на территории Азербайджана после подписания совместного заявления являются террористами. Азербайджанское государство и дальше будет привержено антитеррористической политике.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)