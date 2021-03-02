Поддержка Турции ощущалась не только в Отечественной войне, но и на протяжении всей истории - министр культуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Поддержку братской Турции Азербайджан ощущал не только в Карабахской войне, но и на протяжении всей истории.100 лет назад совместно с Кавказской исламской армией от оккупации был освобожден Азербайджан, в частности Баку. Теперь при вашей поддержке мы освободили от оккупации Карабах. Мы никогда не забывали и не забудем эту поддержку.

Об этом на встрече с главой Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттином Алтуном сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов, находящийся с официальным визитом в Турции, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что азербайджанские военнослужащие проявили большой героизм, и это победа не только Азербайджана и Турции, но и всего тюркского мира: "Молодое поколение должно гордиться своей историей. Мы сделаем все возможное, чтобы еще лучше пропагандировать историю нашего государства и свою принадлежность".

Министр подчеркнул, что Турция оказала большую поддержку Азербайджану в информационной войне: "Чтобы показать всему миру армянский вандализм против культурного наследия Карабаха, мы ожидаем поддержки турецких братьев в начатой нами кампании "Peace for Culture".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)