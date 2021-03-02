Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны представило к сведению общественности фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и датах рождения 2881 военнослужащего Вооруженных Сил Азербайджана, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 2 марта 2021 года, а также 28 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, передает во вторник Trend со ссылкой на оборонное ведомство.
В министерстве отметили, что работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, продолжаются.
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!
Список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне.
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Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
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