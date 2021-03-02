Проводится симуляционный тренинг Международной модели Движения неприсоединения - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения 2-5 марта 2021 года проводится симуляционный тренинг Международной модели Движения неприсоединения.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, на участие в мероприятии, которое проводится впервые в истории Движения неприсоединения, подали заявку сотни молодых людей из стран-участниц Движения. В результате конкурентного отборочного процесса 60 молодых людей из 39 стран организации получили право принять участие в нём.

Выполняя роль высокопоставленных чиновников из стран-участниц Движения, участники разработают рекомендации для стран-членов Движения неприсоединения за период после пандемии COVID-19.

На церемонии открытия выступили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и специальный посланник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Джаятма Викраманаяке.

Выступая от имени Азербайджана, - страны-председателя в Движении неприсоединения,- министр Джейхун Байрамов проинформировал участников об инициативах в борьбе с COVID-19, выдвинутых от имени главы государства Азербайджана в качестве председателя Движения. Глава МИД Азербайджана сказал, что вакцины против COVID-19 вселяют некоторые надежды на прекращение пандемии, но неравное и несправедливое распределение вакцин в глобальном масштабе является одним из основных препятствий для этого. Говоря о важности взгляда молодых людей на период постпандемического восстановления, министр сказал, что нынешнее мероприятие будет очень полезным в этом направлении.

В своем выступлении посланник генсека ООН, обратив внимание на роль Движения неприсоединения в борьбе с пандемией COVID-19, подчеркнула, что пандемия является серьезным препятствием для реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, отметив также важность той роли, которую молодые люди будут играть в период постпандемической реабилитации восстановления. В этой связи посланник генсека ООН рассказала о Стратегии молодежной политики ООН до 2030 года, инициированной Генеральным секретарем ООН. В заключение она пожелала успехов участникам симуляционного тренинга и выразила готовность работать с молодыми людьми, участвующими в тренинге, и после мероприятия.

На следующих этапах тренинга, который продлится до пятого марта, на основе регионального распределения участников (Латинская Америка, Азия и Африка / Европа) планируется провести групповые обсуждения и пленарные заседания с участием всех участников, по окончании которых будет согласован и принят финальный документ симуляции.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)