Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение "О призыве с 1 по 30 апреля 2021 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

Согласно распоряжению, на основании статей 12.3 и 40.1 Закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" и в целях укомплектования Вооруженных сил Азербайджана личным составом постановляется:

– с 1 по 30 апреля 2021 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана;

– с 1 по 30 апреля 2020 года уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе".

Кабинету министров Азербайджана поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.