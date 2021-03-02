Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Од чершенбеси (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник поздравила азербайджанский народ с Од чершенбеси.

Как передает Trend, Мехрибан Алиева поделилась поздравлением на своей официальной странице в Instagram.

"Дорогие сестры и братья! Поздравляю вас с Од чершенбеси!", - говорится в поздравлении Первого вице-президента Азербайджана.