Парламент Италии требует предоставить карты минных полей Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Постоянная комиссия по иностранным делам нижней палаты парламента Италии приняла постановление о выполнении договоренностей между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Trend, в документе содержится призыв к сторонам предпринять конструктивные действия для содействия операциям по разминированию в освобожденных районах Азербайджана, и в этой связи предлагается предоставить карты заминированных районов.

В резолюции говорится, что азербайджанская сторона выполнила свои обязательства по трехстороннему заявлению, вернула всех армянских военнопленных, взятых до и во время войны.

В документе содержится призыв к правительству Италии поддержать инициативы ООН, ОБСЕ и Европейского Союза по полной реализации Заявления от 9 ноября 2020 года и призвать к освобождению всех военнопленных. Правительству Италии также было поручено работать с правительствами обеих стран на двустороннем уровне для продвижения мер по укреплению доверия для установления будущего мира между Арменией и Азербайджаном.

В то же время итальянскому правительству поручено призвать стороны к конструктивным действиям для облегчения операций по разминированию и предоставить карты минных полей.