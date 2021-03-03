Названа повестка очередного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Названа повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое пройдет девятого марта 2021 года.

Как сообщает в среду Trend, в повестку вошли следующие вопросы:

1. О годовом отчете органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

2. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджана "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджана (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджана (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "О водоснабжении и сточных водах", "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей" и "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "Об исполнении" (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)