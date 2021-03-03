Президент Ильхам Алиев: С первого дня войны Пакистан демонстрировал солидарность и поддержку Азербайджану

БАКУ/Trend/ - С первого дня войны Пакистан демонстрировал солидарность и поддержку Азербайджану.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с делегацией во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой.

«Прежде всего, хочу выразить братскому Пакистану признательность за солидарность и поддержку, продемонстрированные во время войны. Война, которую мы вели за освобождение наших земель, продлилась 44 дня и завершилась победой Азербайджана над Арменией. Мы освободили наши территории, находившиеся под оккупацией около 30 лет.

С первого дня войны Пакистан демонстрировал солидарность и поддержку Азербайджану. Пакистан выступил как сторонник выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана, и осудил армянскую агрессию. Это был пример настоящего братства и дружбы. Вам, наверное, известно о том, что люди в Азербайджане продемонстрировали свои чувства, связанные с народом Пакистана, вашей страной, во время войны они поднимали флаги Пакистана. Это еще раз показывает наше единство и братство»,- сказал глава государства.