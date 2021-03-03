Азербайджан и Пакистан обсудили направления военного сотрудничества((ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 3 марта встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Разой.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на оборонное ведомство, сначала гости посетили Аллею шехидов, где возложили венки и цветы к могилам героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны.

Затем в министерстве состоялась официальная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны обеих стран. Согласно протоколу, генерал Надим Раза оставил запись в "Книге почета".

На встрече, в ходе которой обсуждались перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, было выражено удовлетворение развитием традиционной дружбы и взаимного доверия между народами двух стран, а также уровнем стратегического партнерства.

Закир Гасанов отметил, что под командованием Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева Отечественная война завершилась славной победой азербайджанской армии, и наши земли были освобождены от оккупации. Проинформировав гостя об успешных военных операциях, проведенных ВС Азербайджана, министр отметил, что боевой опыт нашей армии, накопленный в ходе этой войны, изучается армиями многих стран мира и международными экспертами.

Выразив удовлетворение развитием азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил руководство и народ Пакистана за поддержку справедливой позиции Азербайджана на всех уровнях, в том числе в рамках международных организаций, а также за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране.

Отметив, что дружеские отношения между лидерами двух стран играют значимую роль в развитии связей между нашими государствами, Закир Гасанов подчеркнул важность таких встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и обеспечением территориальной целостности страны, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, ставших шехидами, и скорейшего исцеления раненым.

Отметив, что между нашими народами существуют исторически дружественные связи, генерал Надим Раза подчеркнул, что эти отношения внесли большой вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества между нашими странами.

Выразив признательность за тёплый прием, генерал Надим Раза ещё раз довел до сведения, что пакистанские специалисты готовы принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Генерал также отметил, что имеется широкий потенциал для вывода военного сотрудничества двух стран на качественно новый уровень.

Подчеркнув, что военные связи отвечают интересам обеих стран, стороны отметили необходимость дальнейшего наращивания усилий в этом направлении. В ходе обсуждения основных направлений военного сотрудничества стороны обменялись мнениями по проведению совместных военных учений с привлечением различных родов войск, в том числе сил специального назначения Вооруженных Сил Азербайджана и Пакистана, организации взаимных визитов военнослужащих для обмена опытом, а также по ряду других вопросов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)